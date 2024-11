Formazioni ufficiali Grecia-Inghilterra Nations League 2024

Leggi su Sportface.it

Ledella sfida tra, valida per la quinta giornata della fase a gironi di. Si gioca in Lega B per la promozione in Lega A.in testa nel girone con 12 punti con proprio l’dietro a 9. La squadra di Carlsey deve vincere se vuole sperare di agguantare il primo posto all’ultima giornata. Calcio d’inizio alle 20.45. Ecco le sceltedei due allenatori.(4-2-3-1): Vlachodimos; Rota, Mavropanos, Koulierakis, Tsimikas; Siopis, Zafeiris; Masouras, Bakasetas, Tzolis; Pavlidis.(4-2-3-1): Pickford; Walker, Guehi, Konsa, Lewis; Gallagher, Jones; Madueke, Bellingham, Gordon; Watkins.SportFace.