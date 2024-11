Formiche.net - È l’ora di costruire l’autonomia strategica dell’Ue. Le raccomandazioni del gen. Caruso

La vittoria di Donald Trump alle recenti elezioni presidenziali americane segna un punto di svolta per la difesa europea. Le sue dichiarazioni, che mettono in discussione l’articolo 5 del Trattato Nato e la minaccia di non difendere i Paesi che non raggiungono il 2% di spesa militare, impongono all’Europa di ripensare radicalmente la propria sicurezza. Peruna credibile difesa comune europea sono necessarie azioni decisive su quattro fronti: politico, militare, finanziario e industriale.Sul piano politico, la priorità è superare le tradizionali rivalità tra Stati membri euna vera governance europea della Difesa. La nomina di un Commissario europeo alla Difesa, promessa dalla presidente Ursula von der Leyen, dovrà essere accompagnata da reali poteri decisionali. Risulta fondamentale la creazione di un Consiglio europeo della Difesa permanente per coordinare le politiche nazionali e definire una strategia comune.