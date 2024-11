Draghi a forum a Milanoal centro Europa e competitività

Quotidiano.net - Draghi a forum a Milano,al centro Europa e competitività

Un intervento di un'ora ufficialmente dedicato, stando al programma, a 'Crisis Management & Decision Making'. Tanto è durato il colloquio di Mariodavanti alla platea del World Businessdi Milano, la due giorni di incontri e dibattiti dedicati alla comunità degli affari al Mico, la Fiera di Milano. L'incontro è stato rigorosamente a porte chiuse e non aperto alla stampa. L'ex presidente della Bce è arrivato attorno alle 10,30. L'intervento, condotto in forma di colloquio-intervista, come da programma è durato circa sessanta minuti. Stando a quanto raccontato da alcuni ospiti all'uscita della fiera,ha parlato molto "del passato dell'Unione Europea, ma anche del futuro", toccando anche i temi "del rapporto sullache ha presentato a settembre alla Commissione".