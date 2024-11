Quotidiano.net - DISGRAFIA

Impugnare male la penna, scrivere in modo illeggibile con dimensioni delle lettere e distanza tra parole scorrette: laè un Disturbo specifico dell’apprendimento (Dsa) che riguarda il tratto grafico e diversi deficit di tipo motorio. Secondo l’Osservatorio Carta, penna e digitale della Fondazione Luigi Einaudi, negli ultimi dieci anni si è registrato un incremento del 357% dei Dsa, con i casi diin aumento del 163%. Nel processo di scrittura ci sono diverse componenti che entrano in gioco, tra cui la coordinazione occhio-mano, la rapidità motoria, le abilità motorie (come il pattern grafo-motorio, cioè i movimenti svolti quando si scrive) e le capacità visuospaziali. Credere, quindi, che un bambino disgrafico abbia una semplice difficoltà nello scrivere in modo ordinato è riduttivo.