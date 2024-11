Lanazione.it - Detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, un arresto

Arezzo, 14 novembre 2024 – La Polizia di Stato, nell’ambito dell’intensificazione dell’attività di prevenzione nelle aree cittadine che destano maggiore allarme sociale, ha proceduto all’di un soggetto indiziato del reato didiaidi. Nella serata dell’11 u.s., gli equipaggi della Squadra Volante procedevano al controllo in zona Saione di un’autovettura sospetta con alla guida un cittadino italiano che aveva poco prima fatto salire a bordo uno straniero con indosso un vistoso borsetto portato a tracolla. All’atto del controllo, gli occupanti manifestavano evidenti segni di nervosismo e gli operatori di Polizia percepivano un odore fuoriuscire dall’abitacolo probabilmente riconducibile a. Nella fase relativa all’identificazione del cittadino straniero e della verifica del contenuto del borsetto, il soggetto accennava un tentativo di fuga non prima di abbandonare l’accessorio nell’abitacolo dell’autovettura.