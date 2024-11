Ilrestodelcarlino.it - Crisi Berco, ritirati i 480 licenziamenti: esultano i sindacati

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ferrara, 14 novembre 2024 – Ritirata da parte della, società in portafoglio al gruppo Thyssenkrupp, la procedura di licenziamento collettivo per i 480 dipendenti dello stabilimento ferrarese di Copparo e di quello trevigiano di Castelfranco Veneto. E i, mentre il ministro Urso guarda al futuro. I: “Ci siamo riusciti grazie alle mobilitazioni messe in atto” "Lo sciopero generale dei metalmeccanici della provincia di Ferrara di lunedì scorso, tutte le mobilitazioni messe in campo da Fim Fiom e Uilm e i ricorsi legali hanno consentito di far ritirare le iniziative unilaterali da parte dell’azienda, a partire dalla procedura di licenziamento. Stante la gravità della situazione economica ed industriale, ci renderemo disponibili con l’azienda per individuare soluzioni condivise per assicurare una prospettiva di lungo periodo.