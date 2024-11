Spazionapoli.it - Corsa Scudetto, il confronto tra le 7 sorelle: perché il Napoli può sognare

Ilpuò credere eccome allo: il primato in classifica in Serie A non è casuale anche se i numeri non sono quelli di una squadra in fuga E’ un campionato equilibrato, anzi equilibratissimo. La Serie A, dopo il lungo dominio della Juventus, si è completamente trasformato. Negli ultimi 3 anni ci sono state 3 squadre diverse che hanno vinto lo: Milan,e Inter. Se allarghiamo il raggio alle ultime 5 edizioni, ci possiamo aggiungere anche la Juve. Divertimento allo stato puro e la stagione in corso promette fuochi d’artificio.Dopo 12 giornate, lo scorso anno, l’Inter aveva 31 punti, seguita dalla Juventus a 29. Il Milan terzo era a 23 punti, già a -8 dalla vetta. Un distacco abissale che rendeva la Serie A unaa due. Dall’inverno, poi, è stato un assolo nerazzurro.