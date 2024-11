Ilfattoquotidiano.it - Corriere di azienda subappaltatrice di Amazon viene licenziato per non essere riuscito a consegnare 150 pacchi in sei ore

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

perché non è150in 6 ore, cioè alla media di 25 all’ora. E’ successo a Valter De Cillis, 30 anni,della Levante Logistica che opera come subappalto di. La sua storia è stata raccontata dal Tirreno: il trentenne – che è anche sindacalista dell’Usb – descrive la pressione lavorativa insostenibile che ha portato al suo allontanamento dopo una lunga serie di richiami disciplinari.De Cillis nel corso di due anni ha ricevuto oltre 30 contestazioni disciplinari e ha subito più di 40 giorni di sospensione dal lavoro. “I carichi esagerati e una filiera lavorativa che tratta i dipendenti a tempo come lavoratori a cottimo hanno reso la situazione insostenibile”,spiega. “Ho sempre messo il massimo della diligenza e dell’impegno – prosegue -, ma in diverse occasioni mi è stato esplicitamente contestato di aver riportato dei colli indietro.