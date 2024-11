Lettera43.it - Charles Manson confessa altri omicidi in alcune registrazioni inedite

I crimini dipotrebbero essere molti di più di quanto si credeva. Una nuova serie di Peacock, dal titolo Making, ha scoperto dellee mai pubblicate prima d’ora, in cui il famigerato criminale rivela un passato finora oscuro. «C’è un’intera parte della mia vita che nessuno conosce», gli si sente dire in uno dei nastri prima di raccontare gli anni trascorsi in Messico. «Sono andato ad Acapulco, dove ho rubato auto e sono stato coinvolto in un paio di. Ho lasciato la mia .357 Magnum a Città del Messico e un po’ di morti su quelle spiagge». I seguaci della sua setta, nota come famiglia, uccisero nove persone nel 1969, tra cui l’attrice di Hollywood Sharon Tate, all’epoca incinta dal marito Roman Polanski, e i coniugi Rosemary e Leno LaBianca, a Los Angeles.