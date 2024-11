Inter-news.it - Carlos Augusto pronto al rientro? Una speranza concreta per l’Inter

è assente dagli allenamenti ad Appiano Gentile dalla data del suo infortunio contro lo Young Boys in Champions League: ora vi è unaper quanto concerne il suo pieno recupero per.LA SITUAZIONE –manca aldalla partita contro lo Young Boys, vinta in extremis grazie al gol del francese Marcus Thuram. In quell’occasione, il tecnico Simone Inzaghi ha perso l’esterno sinistro chiamato a sostituire naturalmente Federico Dimarco, laterale già impiegato in maniera consistente dal piacentino sia in campionato che in coppa. Ciò dà un’idea dell’importanza del brasiliano per le rotazioni preventivate da Inzaghi, ma è al contempo opportuno sottolineare come il piacentino sia riuscito a gestire la situazione servendosi del factotum Matteo Darmian. Senza aver dovuto ancora fare esordire, in questa stagione, Tajon Buchanan.