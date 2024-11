Gaeta.it - Carlo Santulli esplora la biolingua dell’economia circolare in un libro coinvolgente

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il“La” di, pubblicato nel 2024 da OperaNarrativa, affronta temi fondamentali legati all’economiae alla bioeconomia. Con una narrativa che si intreccia tra rigore scientifico e leggerezza, l’autore si propone di far comprendere le sfide legate ai rifiuti, considerati un ostacolo principale per il raggiungimento di un futuro sostenibile.sfrutta il suo background di docente all’Università di Camerino per offrire un punto di vista fresco e originale su questioni altrimenti complesse e spesso tralasciate. Un viaggio tra parole e significatiSin dalle prime righe, il lettore viene catturato dalla premessa in cui si delineano le intenzioni dell’autore.spiega come le parole siano centrali nella comprensione della bioeconomia.