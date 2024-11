Danielebartocciblog.it - Capodanno Roma: ecco cosa fare a Rome Parade 2025

Leggi su Danielebartocciblog.it

Se state cercando qualche idea per vivere un ottimo. La città eterna si prepara a ospitare un evento davvero scoppiettante: la nuova edizione delladi. Manifestazione che il 1° gennaiovedrà sfilare alcune delle migliori marching band, gruppi di cheerleader e bande folkloristiche nel cuore di. Il tutto tra Piazza del Popolo e Piazza di Spagna. Questa tradizione annuale, che unisce musica, cultura e spettacolo, porta nella Capitale, direttamente dagli Stati Uniti e da diverse parti d’Italia un’incredibile varietà di gruppi musicali. Ma anche illustri gruppi artistici, rendendo la città ancora più vivace e colorata per celebrare l’inizio del nuovo anno.Fra i gruppi americani già confermati per l’edizione di quest’anno (), la Detroit Catholic Central High School, guidata dal direttore Logan Bonathan; la Hamilton High School Charger Marching Band di Sussex, Wisconsin, diretta da Jon Waite.