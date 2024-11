Zonawrestling.net - Booker T: “Baron Corbin dopo il licenziamento potrebbe darsi a cinema e TV, recita bene”

, Indi Hartwell e Tegan Nox sono stati licenziati recentemente dalla WWE. Per quanto riguarda, la compagnia ha semplicemente scelto di non rinnovare il suo ingaggio e sarà un free agent una volta scaduto quello attuale.la sua partenza, in rete si sono fatte molte speculazioni sulle sue prossime mosse. In un recente episodio del suo Hall of Fame podcast,T ha condiviso i suoi pensieri sul futuro di. Le sue parole“È un’opportunità per andare avanti e fare qualcos’altro. Sono convinto chesappiare, non è mai stato un ragazzo che ha avuto problemi con il copione e con l’andare sul ring a palare di fronte a un pubblico in carne e ossa. Non ha mai avuto questo problema, quindi lazione credo che sarà molto più facile per lui.