Belahyane accostato all’Inter | c’è da battere la forte concorrenza

In questa prima parte di campionato, dopo 12 giornate, ci sono molti profili che si stanno mettendo in mostra. Tra questi risalta agli occhi il talento dell’Hellas Verona, Reda– il quale è statosiache al Milan, per un nuovo derby di mercato.Inter su? Interessi anche dall’esteroSette presenze con la maglia gialloblù degli scaligeri, dopo la parentesi al Nizza, prima sotto la guida di Marco Baroni (che lo ha utilizzato solo due volte), ora sotto quella di Paolo Zanetti. Il centrocampista Redasta conquistando la Serie A con le sue prestazioni.Le doti tecniche del marocchino classe 2004 non stanno passando inosservate. Il valore del cartellino del giocatore, infatti, sta salendo giornata dopo giornata: ad oggi ammonta a circa 10 milioni di euro.