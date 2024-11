Gaeta.it - Aumenti in vista per le multe stradali: ampliamento delle sanzioni dal 2024

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter L’argomento degliper le infrazionista sollevando preoccupazioni tra i cittadini italiani. Con l’arrivo del nuovo anno, i rincari potrebbero verificarsi a causa della necessità di adeguarsi all’inflazione, come stabilito dal Codice della Strada. Le associazioni dei consumatori già avanzano segnali di allerta, avvertendo che se non ci sarà un intervento governativo, gliprevisti potrebbero manifestarsi in modo significativo nei prossimi mesi.Adeguamento: una questione in sospesoNel Codice della Strada, esiste un meccanismo di aggiornamentoche prevede una revisione biennale in base all’andamento dell’indice dei prezzi al consumo fornito dall’Istat. Questo procedimento, tuttavia, è stato interrotto negli ultimi due anni, principalmente come risposta agli impatti economici derivanti dalla pandemia da Covid-19.