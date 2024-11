Metropolitanmagazine.it - We Live in Time, Lucky red sposta la data di uscita in Italia per allinearsi ai paesi europei

Dovremmo attendere ancora un bel po’ prima di vedere Weinin. La casa di distribuzioneRed ha deciso dire lad’na del film dal 28 novembre 2024 al 6 febbraio 2025, a più di due mesi di distanza. Come si legge nel comunicato apparso sui social, la decisione è stata presa per allineare l’allad’del film in diversi. Allo stesso tempo, Lucy Red sta cercando di sfruttare il periodo d’di San Valentino con una delle commedie romantiche più attese degli ultimi anni. Wein– Tutto il tempo che abbiamo è stato distribuito negli Stati Uniti l’11 ottobre. In, dopo la presentazione alla Festa del Cinema di Roma, arriverà quindi al cinema, grazie aRed, il 6 febbraio.Il post apparso sui social media diRed recita così: “Nuovadiper #WeIn– Tutto il tempo che abbiamo: 6 febbraio 2025.