Virtus Bologna-Panathinaikos in tv | programma orario e diretta Eurolega 2024 2025 basket

Leggi su Sportface.it

Il, l’e come vedere in, sfida valida come 10^ giornata dell’di. Le Vu Nere sono reduci dalla sconfitta in casa del Real Madrid, ennesimo stop in un torneo che finora ha visto Cordinier e compagni raccogliere appena due vittorie. Ora arriva una partita casalinga di grande prestigio contro la formazione di Atene, che, dopo aver perso il derby con l’Olympiacos, si è rifatta martedì battendo il Maccabi. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di venerdì 15 novembre. Di seguito, le informazioni per seguire in, valida per l’di.RISULTATI E CLASSIFICHEREGOLAMENTOCOME VEDERE L’INSTREAMING E TV – La partita sarà visibile intv sulla piattaforma satellitare Sky, in particolare su Sky Sport Arena, oltre che in streaming su Sky Go, Now e Dazn.