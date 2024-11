Ilfoglio.it - Un posto al sole e lo sciupafemmine dal volto buono

Rossella, in lacrime, racconta a Nunzio del tentativo di approccio del primario. e come finisce? Finisce che i due, Rossella e Nunzio, vanno a letto. Così, come se niente fosse, come ai vecchi tempi. E allora se il mobbing del capo è servito, per eterogenesi dei fini, a questo, va bene così. Anche se non è detto sia finita qui. Nè tra Rossella e il primario, né tra Nunzio e Diana. questa volta il ragazzo prenderà una decisione tra le due? Intanto rileviamo una cosa che abbiamo già scritto tante volte. E non ce ne vogliano i fan di Upas che da tempo tifano in un ritorno di fiamma per la doppietta. Ma Nunzio Boschi proprio non ci piace. E ancora una volta recita lo stesso identico copione: ne prende una mentre sta con un altra. Come aveva fatto con Diana, con Clara e con tutte. Unodal, che non fosse per la posizione e i modi, non sarebbe tanto diverso dal primario da cui Rossella vuole fuggire.