Ilrestodelcarlino.it - Un giorno col candidato: Teodori. No gender, No euro, No vax

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 13 novembre 2024 – Ultimo viaggio con i candidati alla presidenza della Regione. Il Carlino ha passato una giornata insieme con Luca, sostenuto da ’Lealtà, Coerenza, Verità. L’outsider di queste elezioni Regionali si presenta come ildella porta accanto, ma basta parlarci qualche minuto che si lascia andare a idee con forti accenti anti-sistema. “Non sono un politico di professione, come tutti devo portare a scuola i figli, aprire il mio negozio, tornare a casa da mia moglie la sera. L’attività politica la faccio, ma dopo (o durante) le mie faccende quotidiane. O in pausa pranzo e nei weekend. La mia vita è quella di un qualsiasi normale cittadino anche in campagna elettorale”, dice Luca, aspirante governatore di ’Lealtà, Coerenza, Verità’. Una lista civica che mette insieme le esperienze di Italexit, Isp, Udcl e Vita contro gli obblighi vaccinali, contro il ‘dominio’ dell’Unionepea e della Nato, a favore della sovranità monetaria rispetto alla finanza, con idee come quella di creare una moneta regionale.