Romadailynews.it - Traffico Roma del 13-11-2024 ore 08:30

Luceverdeben trovati dalla redazione sulla raccordo anulare rallentamenti e code in carreggiata interna tratti dalla diramazionenord alla Pontina code a tratti anche in esterna allaFiumicino alla Pontina e rallentamenti e code sull’Aurelia dal raccordo a Piazza Irnerio è lungo via Boccea da via Cornelia a via di Acquafredda se sta situazione sulla Trionfale con code da via ipogeo degli Ottavi Largo Trionfale altre cose sulla Cassia dalla Storta a via di due ponti e sulla Flaminia dal raccordo a Corso di Francia senza situazione sulla Salaria con cuori da via di Villa Spada la tangenziale est sulla tratto Urbano della A24 code da Viale Togliatti alla tangenziale est verso il centro sulla tangenziale est code tra via Tiburtina e Corso Francia verso lo stadio Olimpico è tra via Prenestina Viale Castro in direzione di San Giovanni altre cose sullaFiumicino e sul viadotto della Magliana dal raccordo all’Eur infine ancora code a tratti anche sulla Pontina tra Pomezia e via Cristoforo Colombo verso l’Eur come sempre per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito