Anteprima24.it - Test sulla stabilità degli alberi a Pacevecchia e sul viale Atlantici: “Necessari per gestire i rischi”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minuto“Nelle giornate di venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 saranno eseguite, prove di trazione acontrollata, alle alberature di, via fratelli Rosselli e via. Le indagini, che saranno eseguite a scopo di prevenzione, saranno eseguite da uno studio specializzato, leader nel settore”, lo rende noto l’assessore all’Ambiente Alessandro Rosa.“Le indagini puntano a salvaguardare l’incolumità fisica delle persone, secondo una politica di risk management (gestione delo) che deveamente impedire che in città ci sianoinstabili e non sicuri. Le piante di categoria D, pericolose per le persone, saranno dunqueamente sostituite e rimpiazzate. Lo studio mira a coniugare la presenza fondamentale di piante e verde che incentiviamo con la tutela della sicurezza in città”, conclude Rosa.