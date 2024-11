Tante assenze per l’Inghilterra Kane | La Nazionale viene prima di tutto

Leggi su Sportface.it

Nella giornata di domaniaffronterà la Grecia nella penultima giornata della fase a gironi di Nations League. Alla vigilia del match ha parlato il capitano dei Tre Leoni Harry, che si è soffermato sullein questa sosta nazionali: “Siamo in un periodo difficile della stagione. Probabilmente alcune squadre ne hanno approfittato per non mandare i giocatori in. Non mi piace molto questa situazione,di, anche dei club”. Otto leper: Aaron Ramsdale, Trent Alexander-Arnold, Levi Colwill, Declan Rice, Bukayo Saka, Cole Palmer, Jack Grealish e Phil Foden non hanno risposto alla convocazione di Carsley.per: “Ladi” SportFace.