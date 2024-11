Romadailynews.it - Stadio della Roma. Veloccia: mi aspetto il progetto nei primi mesi del 2025

L’Assessore all’Urbanistica diCapitale Maurizioè tornato a parlare delloa Pietralata nel corsotrasmissione Centomila Voci, in onda questa sera su Tele Ambiente alle 21.10 Queste le sue parole“Forse abbiamo più fretta dei tifosi, nel senso che noi vorremmo davvero che questa opera finalmente potesse vedere la luce a, anche perché se ne parla in realtà da anni, anche se poi sono cambiati i progetti, sono cambiate le aree, sono cambiate le proprietàsocietà sportiva, però credo che non sia cambiata l’aspettativacittà.Quindi noi abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare, nel senso che abbiamo fatto una delibera a tempo record, e questo non perché volessimo dare una corsia preferenziale a qualcuno, ma perché effettivamente lo studio che era stato fatto all’epoca e presentato dalla, noi l’abbiamo istruito sì, a tempo di record, ma rispettando la legge, rispettando le tempiste delle norme, che sono molto stringenti, e poi abbiamo anche combattuto, devo dire la verità, contro alcune fake news che sono state messe in giro ad arte, cioè l’idea che si svendevano delle aree pubbliche, l’idea che si stava facendo il favore a qualche speculazione d’inizia.