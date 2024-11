Lettera43.it - Spagna, prosegue l’emergenza: scuole chiuse in diverse aree del Paese, 3 mila evacuati a Malaga

Le forti piogge e il maltempo continuano a flagellare la. Dopo quanto accaduto a Valencia, che vive ancora giorni difficili, con lein 60 comuni della zona, nella provincia disono state evacuate circa 3persone per il rischio di esondazione del fiume Guadalhorce. L’Agenzia statale di meteorologia ha lanciato l’allarme rosso anche in Andalusia, con gli istituiti scolastici chiusi a Granada e in altri comuni della provincia.Il ritrovamento dei corpi di due bambini di 3 e 5 anni a TorrentDopo due settimane di ricerche, sono stati ritrovati i corpi di Ruben e Izan, due bambini di 3 e 5 anni trascinati dalle acque che avevano invaso la loro casa di Torrent, nella provincia valenciana. Intanto il governo spagnolo ha creato il ruolo un alto commissario per gestire la ricostruzione delle zone colpite dalla Dana, come annunciato dal ministro delle Politiche territoriali, Victor Angel Torres, durante l’audizione al Congresso spagnolo.