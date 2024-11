Gaeta.it - Roma: il sindaco Gualtieri commenta l’inchiesta sulla manutenzione stradale

Facebook WhatsAppTwitter Ildi, Roberto, ha reso noto che sono in corso verifiche meticolose riguardo agli interventi effettuati dalle aziende coinvolte nel. Nonostante al momento non emergano collegamenti con il Giubileo,assicura che le ispezioni proseguono, evidenziando così l’impegno dell’amministrazione per garantire la trasparenza e la legalità.La posizione dele le indagini in corsoNel suo intervento,ha messo in luce la sua intenzione di seguire da vicino questa delicata questione. Ilha dichiarato di avere grande fiducia nel lavoro delle autorità competenti e ha espresso gratitudine verso gli inquirenti per il loro operato. Ha anche manifestato un certo rincrescimento per l’eventualità che siano state registrate delle irregolarità, sottolineando la necessità di salvaguardare l’integrità delle istituzioni e dei processi di appalto pubblico.