Roma, cosa sappiamo sulla morte di Margaret Spada: la 22enne deceduta per una rinoplastica in un centro scoperto su TikTok

Era siciliana ma per l’intervento era andata a, dove lavorava il chirurgo che aveva visto su. Aperta un’indagine per omicidio colposoAveva solo 22 anni e, partita da Lentini in provincia di Siracusa, lo scorso 4 novembre si era recata aper sottoporsi ad un intervento diin una clinica privata della zona di Eur Laurentina. Durante l’anestesia, però, ci sono stati dei problemi e dopo tre giorni di coma Agataè morta: aperta un’indagine per omicidio colposo., morta a 22 anni durante un’intervento estetico al naso (cityrumors.it / Foto da Facebook)Agataaveva conosciuto il medico che aveva scelto per la suasu, social network molto usato anche dai professionisti di quel tipo per far conoscere la loro attività, fare divulgazione e farsi anche pubblicità.