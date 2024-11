Gaeta.it - Rapina da 25 mila euro in una farmacia di Sperone: sei rapinatori in fuga

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un’inquietanteha avuto luogo nella notte scorsa a, un comune situato in provincia di Avellino. Sei individui, con il volto coperto da passamontagna e indumenti scuri, hanno colpito unain via Carlo Marx, portando via una somma significativa di denaro.Il modus operandi deitoriIl gruppo ditori ha messo in atto un piano ben studiato. Sono entrati nelladopo aver distrutto la serranda metallica, utilizzando attrezzature adeguate per tranciare il metallo. Questo primo passo ha dimostrato la loro determinazione nel compiere il reato e la preparazione per affrontare eventuali ostacoli. Una volta all’interno, itori si sono diretti verso la cassaforte, ben consapevoli del fatto che il bottino conteneva una somma rilevante di denaro contante.