Perché tutti dovrebbero avere una gonna midi di pelle

Dal giorno alla sera nel tempo di un cambio di scarpe. Ladi, affascinante e sensuale, è una tendenza molto in voga di questo autunno inverno 2024 2025. Avvistata su differenti passerelle, è dallo street style che sono arrivate le idee look più facili da replicare. Nera, marrone, a pieghe o a matita, con spacchi oppure svasata: proposta in differenti declinazioni, i migliori outfit condisono quelli che sanno giocare con contrasti e proporzioni. L’abbinamento perfetto mixa texture diverse, come lana o seta, e alterna capi oversize a silhouette più aderenti per un effetto sofisticato e mai banale. Versatile e sempre chic, lainsi conferma un must-have di stagione, capace di adattarsi a ogni personalità e occasione.