Palazzo Campanella ricorda Pietro Bellantoni: intitolata una sala al giornalista calabrese

Ladel nucleo redazionale della TgR Rai Calabria all'interno diha ricevuto oggi un importante riconoscimento. È stataal, scomparso prematuramente un anno fa. Questa cerimonia non solo celebra la carriera di, ma rappresenta anche un omaggio significativo alla sua integrità e passione per il giornalismo.Un tributo alla carriera diIl presidente del Consiglio regionale della Calabria, Filippo Mancuso, ha presieduto la cerimonia di intitolazione della, in collaborazione con i rappresentanti locali e nazionali della TgR. Mancuso ha esemplificato il valore di, descritto come un "cronista di razza" e una persona di grande umanità. L'atto di intitolazione si è svolto dopo un incontro riservato tra Mancuso e la famiglia del, inclusi la moglie Ketty, i genitori e la sorella, un momento di grande intimità in cui sono stati condivisi ricordi e affetti.