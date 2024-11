Spazionapoli.it - Nuovo difensore Napoli, la priorità è chiara: novità anche su Juan Jesus

Ilpotrebbe acquistare unin vista della prossima sessione di calciomercato: a tal proposito, arrivanosu.Tra i vari temi tenuti d’occhio dalin vista della prossima finestra invernale di calciomercato, che avrà inizio a gennaio, c’è sicuramente quello legato alcentrale. Gli azzurri hanno trovato in Alessandro Buongiorno una vera e propria colonna, mentre Amir Rrahmani è tornato su livelli molto alti, così come confermato dall’assist in occasione della rete siglata da Scott McTominay a Milano contro l’Inter (in quel match il kosovaro è stato eletto MVP, ndr).Non è escluso, però, che il club del presidente Aurelio De Laurentiis possa intervenire sul mercato per rinforzare le alternative. In particolare, Rafa Marin sembra non essere ancora pronto in quanto ha trovato poco spazio fino a ora, mentrepotrebbe partire.