Migranti Musk soffia sul fuoco | Via i giudici Governo tira dritto su Albania

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) – “These judges need to go”. Non la tocca piano, d’altronde non sarebbe nel suo stile, e con un tweet al vetriolo Elonentra a gamba tesa nel braccio di ferro tra ildella presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i tribunali italiani sul trattenimento deinei Cpr in: “Questise ne devono andare”, l’affondo. Il patron di Tesla, SpaceX e Starlink oltre che di X, pedina fondamentale nella campagna elettorale di Donald Trump, commenta la notizia postata da una star emergente di X, Mario Nawfal, sulla decisione di sospendere la convalida dei trattenimenti a Gjader di 7provenienti dall’Egitto e dal Bangladesh. “ha ragione”, commenta lesto Matteo Salvini, in passato difeso dal numero 1 di Tesla per la vicenda Open Arms: quello del Tribunale di Roma “non è uno schiaffo al– sentenzia il leader della Lega – bensì una scelta che mette in pericolo la sicurezza e il portafogli degli italiani”.