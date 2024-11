Thesocialpost.it - Margaret morta durante la rinoplastica: agli atti un video del fidanzato mentre cercano di rianimarla

Sono due le persone iscritte nel registro degli indagati per omicidio colposo in relazione alla tragica morte diSpada, una ragazza di 22 anni di origine siracusana, decedutaun intervento diin un centro medico di Roma. Si tratta dei titolari della clinica, padre e figlio, entrambi medici, presso la qualesi è sentita male subito dopo la somministrazione dell’anestesia locale. Le indagini hanno evidenziato la mancanza di documentazione relativa all’operazione: nel centro non sono state rinvenute cartelle cliniche o registrazioni ufficiali dell’intervento.La rabbia e il dolore della famigliaIl legale della famiglia Spada, l’avvocato Alessandro Vinci, ha espresso la profonda sofferenza dei genitori e della sorella della giovane. “Sono chiusi in un silenzio di dolore che non si può spiegare con le parole”, ha dichiarato il legale.