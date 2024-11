Movieplayer.it - Long Distance - Senza ossigeno, la recensione: un survival sci-fi all'insegna della leggerezza

Al centro didue astronauti che cercano di sopravvivere in una landa ostile, dopo che la loro astronave si è schiantata su un pianeta sconosciuto. Su Amazon Prime Video. Andy si trova in stato criogenico a bordo di una nave spaziale diretta verso un luogo sconosciuto. Il tragitto viene interrotto bruscamente quando il mezzo è vittima di un incidente, e il ragazzo è bruscamente risvegliato dal suo lungo sonno da una voce robotica. Questa lo informa di quanto sta accadendo e delle procedure di emergenza messe in atto nel tentativo di garantire per quanto possibile la sua sopravvivenza. In, Andy viene "espulso" come gli altri passeggeri insieme alla capsula dove dormiva, finendo per schiantarsi fortunatamente illeso su un pianeta alieno.