Le ragioni dei silenzi di Magistratura democratica sulla Trattativa

In questo clima di conflitto tra governo e magistrati, il 60° anniversario è stato perun’occasione per rivendicare il suo ruolo dialettico con l’attuale esecutivo. Ma durante le celebrazioni, è stato di particolare interesse l’intervento di Franco Ippolito, uno dei fondatori delle “toghe rosse”. L’ex presidente di Md ha ricordato da un lato l’importanza della libertà di critica ai provvedimenti giudiziari, uno dei princìpi fondativi di Md, perché “il potere ha un connotato sempre tendenzialmente insofferente alle critiche”. E questo, quindi, vale anche per i magistrati e il loro operato. Ma poi Ippolito, ripercorrendo passaggi storici come il caso Tortora, ha invitato Md a fare autocritica sui suoirispetto al processostato mafia. “Nel processonon solo è mancata la voce critica di Md, ma addirittura sono state attorniate da gelidoo, quando non fatte oggetto di astiosa critica, le poche voci dissonanti”, ha detto Ippolito riferendosi, tra gli altri, a Giovanni Fiandaca e a chi aveva “sollevato preoccupazioni per le esorbitanze e derive populiste del procedimento”.