Ilrestodelcarlino.it - Le nuove sfide della Fitp: "Avviciniamo i ragazzini"

È la più giovane consigliera del neo eletto Consiglio RegionaleMarche con a capo Andrea Bolognesi. Anconetana, classe 1997, Elena Agostinelli ha accettato la sfida che, anche attraverso il suo contributo, punta a sviluppare il pieno potenziale del movimento padelisticonostra regione. Il Carlino l’ha intervistata per parlare del futuro di uno sport che negli ultimi anni ha fatto dei passi da gigante, moltiplicando a dismisura tesserati e impianti ma che nelle Marche ha ancora ampi margini di sviluppo e non ha ancora raggiunto i numeri di altre regioni italiane. Agostinelli, come si è avvicinata al padel? "Come molti ho iniziato prima a giocare a tennis, all’incirca quando avevo 8-10 anni. Crescendo mi sono avvicinata all’insegnamento, un po’ per gioco, ho fatto il primo corso d’istruttore di primo grado nel 2016, avevo 18 anni.