La Trappe celebra 140 anni con la birra ‘Three Rules of Authentic Trappist’

Facebook WhatsAppTwitter In un contesto di costante evoluzione nel mondo dellaartigianale, La, uno dei pochi marchi al mondo a detenere il certificato ATP “Trappist Product”, festeggia il suo 140°versario con un’innovazione che unisce tradizione e modernità. Questazione vede il lancio di unaesclusiva in edizione limitata,of, creata in collaborazione con i birrifici trappisti Zundert e Tynt Meadow. Questa edizione speciale non solo incarna l’eredità storica dellatrappista, ma si distingue per il suo impegno verso principi autentici che hanno mantenuto vive le tradizioni monastiche.zioni e festeggiamenti a MilanoIl birrificio Laha dato vita a una serie di eventi memorabili in occasione del suoversario, trasformando il proprio spazio in un museo a cielo aperto.