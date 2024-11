La top model e il nudo a 54 anni per il Calendario Pirelli | Scelti uomini donne e transgender Il patriarcato è nell’aria

Leggi su Open.online

Padma Lakshmi è una topdi origine indiana e una dei talent del2025. A scattare è Ethan James Green, icona del mondo Lgbtq+. Che ha scelto. «Un modo per mostrare come l’identità sia qualcosa di personale e non incasellabile» dice Padma, che in un’intervista a La Stampa spiega: «Sono ancora sotto choc per la vittoria alle elezioni presidenziali americane di Donald Trump, preoccupata per questo vento di fascismo che soffia in gran parte del mondo democratico e occidentale». Il, spiega, «dipende tutto da come lo fai, da quale intenzione c’è dietro. A chi ti affidi, l’importanza è sentirsi sicure, rilassate, in buone mani. E mi sono sentita così. Ethan per me è il nuovo Steven Meisel. Mi piace la sua visione ed è molto diversa dallo sguardo maschile predatorio che appartiene a tutta la cultura maschile, almeno quella arcaica, oggi retrograda.