Il parroco di San Donato allontanato dalla Chiesa, accusato di scisma contro Papa Francesco

Facebook WhatsAppTwitter Affrontando una questione delicata all’interno dellacattolica,ha preso la decisione di allontanare Fernando Maria Cornet,di Sana Sassari. Le accuse dihanno portato a questa azione decisiva, che segna un puntoverso nella storia recente della religione. La misura è stata annunciata ufficialmente dall’Arcidiocesi di Sassari, con la conferma che il prete è stato dimesso dallo stato clericale e dispensato dal celibato ecclesiastico.Le accuse diFernando Maria CornetFernando Maria Cornet è statodi delitti contra fidem, un termine usato nel diritto canonico per riferirsi a crimini che minano la fede e l’unità della. In particolare, Cornet ha contestato la legittimità dell’elezione di, sostenendo che Benedetto XVI non abbia mai veramente abdicato, né rinunciato al suo ministero.