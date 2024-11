Ilnapolista.it - Il Belgio prova a riconquistare Courtois, il portiere del Real: “Finché c’è Tedesco, non torno”

Secondo quanto riporta As, ilstando a far reintegrare in nazionale, ildelMadrid. Ma “la telenovela dicon la squadra belga va ancora avanti”. E non c’è alcun segnale che le cose possano cambiare nel prossimo futuro.“c’ènonnel”“Nei giorni scorsi – scrive As – il nuovo direttore generale della federazione belga, Peter Willems, si è recato nella capitale della Spagna per incontrarlo (, ndr). Si è trattato di un primo contatto per conoscere dal vivo la situazione e le riflessioni di Thibaut, visto che nella massima organizzazione federazione belga si respira aria di rinnovamento“.non gioca per il suo Paese dal 17 giugno 2023, una partita di qualificazione agli Europei. Poi il grave infortunio al ginocchio che lo ha tenuto fuori per quasi una stagione.