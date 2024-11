Ilgiorno.it - Gli sparano in un parcheggio a Vigevano: giovane di 28 anni portato d’urgenza in ospedale

Uno sparo e poco dopo il suono delle ambulanze. Undi 28è rimasto ferito dopo essere stato colpito da un colpo d’arma da fuoco esploso martedì sera in unlunga la circonvallazione esterna di, in provincia di Pavia. L’allarme è scattato intorno alle 20.30 e sul posto, vicino alla zona commerciale della cittadina, sono accorse un’ambulanza e un’automedica. I soccorritori hanno trovato il ventottenne ferito e sanguinante: lo hanno stabilizzato e trasal Policlinico San Matteo di Pavia: le suo condizioni sono piuttosto critiche, ma non sarebbe in pericolo di vita. Le forze dell’ordine stano indagando per ricostruire i fatti e individuare chi ha sparato.