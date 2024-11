Lanazione.it - Ex-Temporaneo 2024, al via la rassegna ideata dallo staff di Officina Giovani

Prato, 13 novembre- Il 15 novembre, alle 21 ava in scena il primo appuntamento di Ex-, ladi teatro didedicata alle produzioni teatrali indipendenti, giunta alla sua sesta edizione. Si parte con lo spettacolo Pinocchio, vincitore del Premio Associazione Nazionale dei Critici di Teatro 2013. Babilonia Teatri ha collaborato con Gli amici di Luca mettendo in scena i tre protagonisti, Paolo Facchini, Luigi Ferrarini e Riccardo Sielli, che, come dei moderni Pinocchio, devono ricostruire a poco a poco la loro esistenza, dopo essere usciti da un lungo tunnel di incoscienza provocato dal coma. Questa faticosa rinascita viene messa davanti allo spettatore in una rappresentazione che mette insieme finzione scenica e verità. “Sempre assolutamente geniali gli autori/registi di Babilonia Teatri, Valeria Raimondi ed Enrico Castellani, capaci ogni volta, e meravigliosamente, di toccare tematiche, situazioni estreme, con una sensibilità, un’intelligenza teatrale del tutto sorprendenti.