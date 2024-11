Ilnapolista.it - Essere arbitri è un incubo, Coote è un idiota ma è il prodotto di questo calcio in cui tutti odiano tutti (Guardian)

Leggi su Ilnapolista.it

Davidassomigliava – nel video che ha scandalizzato ilinglese (quello in cui chiama fighetta Klopp) – “a una versione sbronza di Ross di Friends”. Scrive Barney Ronay sulche “la decisione di farsi riprendere seduto su un divano, mentre si dicono ad alta voce tutte le cose brutte, completa lo straordinario arco narrativo del personaggio dell’arbitro diinglese, da taciturno maestro macellaio del nord all’attuale schiera di tormentate star dei reality tv a tempo pieno”.“Apunto bisogna davvero fare i complimenti alinglese. Continua a sfornare contenuti incredibili per riempire i buchi in unsempre più monotono”, sfotte il.Tutta questa storia è molto ridicola, scrive. Anche per come è stata riportata: “Il servizio di Sky Sports è stato assolutamente avvincente, l’intera storia presentata con un’aria surreale di solennità inorridita, come se si stesse riportando la notizia secondo cui Babbo Natale è stato trovato nudo sotto una pila di cocaina con in mano la pistola che ha ucciso Bobby Kennedy“.