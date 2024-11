Anteprima24.it - Elezioni regionali, a dieci mesi dal voto è caccia ai candidati: passo indietro di De Luca?

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiTrecentotrentatre, i giorni che mancherebbero all’ipotetico weekend elettorale in cui si decideranno le sorti della Regione Campania., circa, alla consegna delle liste elettorali. Molto meno, invece, il tempo a disposizione per definire i confini delle coalizioni. IL CENTROSINISTRA è in balia di quello che sarà il futuro di Vincenzo De, ma allo stesso tempo è in attesa dell’esito dell’assemblea costituente del Movimento Cinque Stelle, chiamata a deliberare sulle future alleanze. Un’impasse che sta condizionando l’establishment campano del Partito Democratico, in bilico tra il ‘campo largo’ ed il ‘campo arido’.Nel frattempo crescono le possibilità di vedere a capo della coalizione un candidato in quota grillini, nel caso di alleanza nel centrosinistra, con Roberto Fico in vantaggio rispetto all’ex Ministro Sergio Costa.