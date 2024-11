Liberoquotidiano.it - **Depistaggio Borsellino: difesa poliziotti, 'come potrebbero depistare su fatti già processati?'**

Caltanissetta, 13 nov. (Adnkronos) - "Non possiamo parlare di depistaggio su vicende già 'depistate'. Il depistaggio si è verificato allora. E'se volessimo resuscitare oggi un fatto che già si è verificato e si è consumato. E su quel fatto ci sono stati processi a rimedio". Lo ha detto l'avvocata Maria Giambra, legale di due dei quattroaccusati del depistaggio sulle indagini sulla strage di via D'Amelio, nel corso della discussione dell'udienza preliminare davanti al gup di Caltanissetta David Salvucci. L'ultima udienza si è conclusa con la richiesta, da parte del pm Maurizio Bonaccorso, di rinvio a giudizio per i quattroimputati, Giuseppe Di Gangi, Vincenzo Maniscaldi, Angelo Tedesco e Maurizio Zerilli. "Se le false dichiarazioni che vengono addebitate agli imputati attengono airelativi alla strage di via D'Amelio e quindi ache riguardano le indagini svolte e nei processi celebrati,oggi nel processo Boun processo e indagini che non solo sono state a loro tempo depistate, dalle quali sono derivati tre processi, che sono frutto del depistaggio e genesi di ulteriore depistaggio?", spiega la legale di Zerilli e Tedesco.