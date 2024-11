Secoloditalia.it - De Luca sfida ancora la Schlein e il Pd su Fitto: “Giusto sostenerlo, è un candidato italiano”

Leggi su Secoloditalia.it

Nemici fino a pochi mesi fa, con accuse e repliche, poi la “pax” sui fondi di coesione, fino all’endorsement di ieri, quando Vincenzo De, governatore della Campania,ndo la linea del “suo” (si fa per dire.) Partito democratico, ha invitato la segretaria Ellya sostenere Raffaelenella candidatura alla vicepresidenza esecutiva della Ue. Motivo? “E’.”, ma non solo. Dopo aver aperto le ostilità con il Pd, in Campania, sulla questione del terzo mandato, Dein un post su Fb è andato al sodo anche sui “dubbi” dellain Europa.Dein sostegno di Raffaele“Niente ideologismi“, scrive lo “sceriffo” campano. “Dobbiamo pretendere dadue cose: l’impegno a battersi perché non siano ridotti i fondi di coesione a vantaggio delle aree più svantaggiate; l’impegno a tutelare fino in fondo il ruolo delle Regioni in relazione alle scelte di sviluppo dei propri territori.