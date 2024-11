Sport.periodicodaily.com - Danimarca-Spagna: le probabili formazioni

Gara valida per la quinta giornata del gruppo 4 di Lega A di Nations League 2024/2025. Gli ospiti chiedono strada agli iberici, già qualificati, per passare il turno.si giocherà venerdì 15 novembre 2024 alle ore 20.45 presso il Park Stadium di Copenhagen.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI biancorossi sono attualmente secondi a 7 punti e a sole 3 lunghezze dai Campioni d’Europa, e quindi hanno ancora la possibilità di insidiare il primato in classifica. La Nazionale di Riemer vuole provarci ad ogni costo dopo l’Europeo deludente.Gli iberici hanno già la qualificazione in tasca, ma resta ancora da stabilire il primato. Va da sè, quindi, che la Nazionale di La Fuente schiererà la formazione migliore per respingere l’assalto dei danesi.LE(3-4-2-1): Schmeichel, Andersen, Vestergaard, Nelsson, Bah, Hjulmand, Hojberg, Dorgu, Frendrup, Eriksen, Dolberg.