Lettera43.it - Da Wiles a Musk: chi entra nell’Amministrazione Trump

La nuova amministrazione di Donaldsta prendendo forma e potrebbe essere una delle più conservatrici della storia degli States. Guardando i primi nomi scelti dal presidente eletto, la squadra di fedelissimi rispecchia gli ideali più radicali del movimento Maga (Make America Great Again) i cui obiettivi principali possono essere riassunti in tre pilastri: lo smantellamento della regolamentazione statale, la lotta all’immigrazione illegale attraverso espulsioni di massa e la promozione di una politica estera basata sul principio dell’America First.Il Dogee le nomine diNelle stanze in cui si decidono i volti della “nuova” America, Elonè sempre più influente, tanto da essere stato ribattezzato ‘presidente ombra’. E proprio mister Tesla è stato nominato a capo del nuovo dipartimento per l’efficienza governativa (Doge), che guiderà insieme all’imprenditore Vivek Ramaswamy.