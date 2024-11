Lettera43.it - Claudio Ranieri è il nuovo allenatore della Roma

Leggi su Lettera43.it

Per la terza volta in carrieratorna ad allenare la. Lo riporta il Corriere dello Sport, precisando che il club rilascerà un comunicato per confermare l’accordo tra stasera e giovedì.e Dan Friedkin hanno raggiunto l’intesa sul successore di Ivan Juric mercoledì a Londra. L’ex calciatoreno dirigerà domattina, alle 11, il suo primo allenamento e debutterà a Napoli il 24 novembre.è cresciuto come calciatore nelle giovanili, la squadra in cui ha esordito in Serie A. Nella sua carriera da, nel 2009 ha sostituito Spalletti allaportando il club al secondo posto, arrendendosi solo all’Inter del Triplete. Chiusa l’esperienza nel 2011, tornò poi a marzo del 2019, al posto dell’esonerato Di Francesco, e chiuse la stagione al sesto posto.