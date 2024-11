Ilgiorno.it - Cernobbio, operaio morto nel cantiere a Villa d’Este: due condanne

(Como), 13 novembre 2024 – Per l’infortunio mortale costato la vita a Ezio Pallais,di 58 anni di Aosta, precipitato dalla parete di roccia che racchiude un lato del parco diil 25 gennaio 2019, sono giunte duee due assoluzioni, al termine del processo discusso davanti al giudice monocratico di Como: unici responsabili per quanto accaduto, sono stati ritenuti il datore di lavoro, Fabrizio Colombo, 45 anni di Prata Camportaccio della Ecoval, e il coordinatore della sicurezza Angelo Merlino, 59 anni di Cornegliano Laudense, provincia di Lodi, condannati entrambi a un anno di reclusione con pena sospesa. I soccorsi Assolti Sono invece stati assolti Mauro Fiou, 62 anni di Aosta, Danilo Zucchetti, 52 anni di Rho. Il primo era coinvolto come datore di lavoro, ma dal processo è emerso che l’impresa per cui lavorava la vittima, era stata nel frattempo rilevata da Colombo, con un passaggio di consegne avvenuto proprio in quei giorni.