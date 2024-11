Liberoquotidiano.it - "Cattiveria, un basso livello": Maria De Filippi stronca Alessio, che lezione...

Riflettori puntati sullo studio di Uomini e Donne, il regno diDe, l'eterna trasmissione di Canale 5. Nella puntata di oggi, mercoledì 13 novembre, la conduttrice ha invitato al centro dello studio il cavalieree la dama Prasanna, con cuiha da poco iniziato una relazione. Durante il confronto, Prasanna ha rivelato i suoi dubbi sulla relazione, spiegando di provare affetto per, ma di non sentire la spinta necessaria per fare un passo avanti. "Mi sono resa conto che forse in seguito all'uscita con Margherita mi ha dato fastidio forse più per orgoglio. Ad oggi mi sento di volerti bene, però.”, ha affermato Prasanna. Insomma, non ci sono i presupposti per andare avanti, manca la scintilla, manca l'attrazione.però non ha preso bene le sue parole e ha risposto con alcune, brutte, insinuazioni.